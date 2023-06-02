Доверенное лицо Байдена тайно посещал Китай FT: директор ЦРУ Билл Бернс совершил тайную поездку в Китай

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Билл Бернс

Директор ЦРУ и доверенный представитель президента США Билл Бернс тайно посещал Китай в мае, сообщает Financial Times. По данным издания, Бернс провел переговоры с официальными лицами, в том числе с представителями китайской разведки.

Журналисты FT отметили, что американский лидер Джо Байден до этого обращался к директору ЦРУ с просьбой выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом. В ноябре 2021 года Бернс приезжал в Москву с целью предупредить российских чиновников не начинать военные действия на Украине.

Собеседники издании также сообщили, что Бернс по поручению президента пытался убедить спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не совершать поездку на Тайвань.

Политолог и журналист Юрий Светов ранее сообщил, что в последние годы китайско-американские отношения претерпели некоторые изменения: встречи с представителями США, даже на самом высоком уровне, перестали быть чем-то жизненно необходимым для Китая, который прекрасно обходится без такого рода контактов. Как указал эксперт, причиной охлаждения стала агрессия и напряжение, исходящие от американской стороны.

При этом, по его мнению, несмотря на отказ Китая от встречи, отношения между двумя странами все равно сохранятся, так как США и КНР тесно связаны экономически. Но, согласно американской концепции, Китай является стратегическим противником США, и американцы пытаются ограничить влияние Пекина на мировую политику и экономику.

Ранее Китай официально сообщил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог», который должен состояться в Сингапуре.