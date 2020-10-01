16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Дональд Трамп ушел на карантин и ждёт результатов теста на COVID-19

06:02, 02 октября 2020
Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе со своей супругой Меланьей уходит на карантин после положительного теста на коронавирус у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс.

Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что получила положительный результат на Covid 19. Ужасно! Мы с Первой леди ждем результатов тестирования. А пока мы начнем процесс карантина!, — написал Трамп в своём Twitter.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 1 октября стало известно о том, что помощник Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Известно, что в последние дни она проводила много времени рядом с президентом США, в частности, находилась с ним на «борту номер один» во время полёта в Кливленд на дебаты с Джо Байденом, а затем отправилась вместе с Трампом в Миннесоту.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео