Дональд Трамп ушел на карантин и ждёт результатов теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/031765c4-045c-11eb-9097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе со своей супругой Меланьей уходит на карантин после положительного теста на коронавирус у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс.

Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что получила положительный результат на Covid 19. Ужасно! Мы с Первой леди ждем результатов тестирования. А пока мы начнем процесс карантина!, — написал Трамп в своём Twitter.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Как сообщал NEWS.ru, ранее 1 октября стало известно о том, что помощник Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Известно, что в последние дни она проводила много времени рядом с президентом США, в частности, находилась с ним на «борту номер один» во время полёта в Кливленд на дебаты с Джо Байденом, а затем отправилась вместе с Трампом в Миннесоту.