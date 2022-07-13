«Должны помнить честь холокоста»: Байден оконфузился в Израиле Байден оконфузился, призвав хранить в памяти «честь холокоста» во время визита в Израиль

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления перед лидерами Израиля оконфузился и «призвал» хранить в памяти «честь холокоста». Таким образом американский лидер перепутал слова horror (ужас) и honor (честь). Трансляцию вело издание The Washington Post.

Мы должны хранить в памяти правду и честь холокоста... Ужасы холокоста, — сказал Байден.

После выступления президент США отправился в музей памяти жертв холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, где зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост. Американского лидера сопровождали премьер Израиля Яир Лапид и президент страны Ицхак Герцог.

Ранее Байден не успел вовремя остановиться и прочитал подсказки с телесуфлера, которые не предназначались для публики, во время выступления с речью по теме запрета абортов Верховным судом. Американский лидер вслух «закавычил» свою же цитату, запутался в союзах, а также предложил аудитории «повторить строчку».