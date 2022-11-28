В США рассказали о сохраняющемся канале связи с Россией Дипломат Руд: между США и Россией существует канал управления ядерными рисками

Фото: U.S. Embassy & Consulates in Russia

Элизабет Руд

Между главой ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным существует канал управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд. По ее словам, этот вопрос был целью встречи глав двух ведомств 14 ноября в Анкаре. В случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи.

У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал, — уточнила Руд.

Ранее сообщалось, что Нарышкин и Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча состоялась по инициативе Вашингтона. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что контакты в Анкаре сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации на местах».