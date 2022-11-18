Эрдоган рассказал о роли контактов глав СВР и ЦРУ Эрдоган: контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Контакты глав СВР России и ЦРУ США Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса в Анкаре сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV Turk. Отмечается, что своим мнением турецкий лидер поделился в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах, — отметили в канцелярии Эрдогана.

Эрдоган также заявил, что затягивание российско-украинского конфликта «увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры».

Ранее сообщалось, что Нарышкин и Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча состоялась по инициативе Вашингтона.