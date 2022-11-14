Песков: в Турции прошли переговоры между Россией и США Песков: Россия и США провели переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона

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Дмитрий Песков

14 ноября в Анкаре прошли переговоры между делегациями России и США, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча состоялась по инициативе Вашингтона.

Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны, — сказал представитель Кремля.

Ранее встреча официально не анонсировалась.

Газета Wall Street Journal сообщала, что западные дипломаты в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. При этом они избегают заявлений, которые могут поставить Киев в определенные рамки. По мнению собеседников издания, раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса.

Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января 2022 года. На переговорах страны обсуждали гарантии безопасности. Та встреча не привела к практическим итогам.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильямс Бернс прибыл в Анкару для встречи с «российским коллегой», чтобы передать сообщение о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, передает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник агентства не уточнил, с кем будет общаться представитель Вашингтона.