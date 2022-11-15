Названа цель встречи Нарышкина и главы ЦРУ Кирби: целью встречи Нарышкина и Бернса было сохранение коммуникации между РФ и США

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Нарышкин

Глава СВР России Сергей Нарышкин и руководитель ЦРУ США Уильям Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности, заявил в беседе с Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми.

Они обсудили сохранение открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые затрагивают будущее нашей безопасности. <...> На встрече в Анкаре речь шла об обычных каналах связи с Россией, которые остаются открытыми, — сказал Кирби.

Ранее штатный журналист CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета нацбезопасности США, написала в Twitter, что Бернс встречается в Анкаре с Нарышкиным. По ее словам, стороны обсуждают вопросы, связанные с находящимися в заключении РФ гражданами США и «ядерными рисками».

Накануне Песков подтвердил, что 14 ноября в Анкаре прошли переговоры между делегациями России и США. Он добавил, что встреча состоялась по инициативе Вашингтона.