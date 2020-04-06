«Десять гробов в ряд»: в парках Нью-Йорка похоронят умерших из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6f627cc8-7820-11ea-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителей Нью-Йорка, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции, будут временно хоронить в парках, так как в местных моргах закончились места. Об этом заявил член городского совета Марк Левин.

Скоро начнём временное погребение. Это, вероятнее всего, будет сделано с помощью нью-йоркского парка. В траншеи можно будет уложить 10 гробов в ряд, — цитирует чиновника New York Post.

По его словам, на такие меры придётся пойти, чтобы не допустить повторении ситуации в Италии, где военные вынуждены были собирать тела из церквей и с улиц.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио информацию подтвердил.

Ранее NEWS.ru писал, что одно из зданий крупнейшего оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе переоборудуют в морг из-за распространения коронавируса и увеличения числа умерших в результате заражения инфекцией. Летом 2003 года из-за сильнейшей жары власти уже прибегали к такой мере.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.