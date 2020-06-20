Демонстранты в США подожгли памятник генералу армии конфедератов

https://static.news.ru/photo/e54e685a-b2bf-11ea-bfb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Монумент генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, установленный в Вашингтоне, пострадал от рук протестующих.

Демонстранты сбросили памятник с постамента с помощью верёвок, облили жидкостью для розжига и подожгли.

Несмотря на то что монумент установлен неподалёку от штаб-квартиры департамента полиции Вашингтона, стражи порядка не сразу отреагировали на происходящее. Статуя горела в течение нескольких минут, прежде чем на место прибыла группа полицейских с огнетушителями. В столкновения с протестующими они не вступали и никого не задерживали, сообщает телеканал NBC Washington.

На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал полицию за бездействие.

Полиция округа Колумбия не выполняет свою работу, наблюдая, как статую сносят и сжигают. Эти люди должны быть немедленно арестованы. Позор для нашей страны! — написал глава государства в Twitter.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Памятник Пайку был установлен в Вашингтоне в 1901 году. Это единственный монумент военачальнику конфедератов в столице США.

Волну протестов, сопровождаемых массовыми беспорядками, спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. Демонстрации против расизма и полицейского произвола сопровождаются погромами магазинов и сносами памятников. В частности, в нескольких американских городах пострадали монументы первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Активисты считают его виновным в геноциде коренного населения. Протесты были подхвачены в Европе, и там также подверглись нападениям вандалов памятники национальным героям и лидерам.

Как писал NEWS.ru, в испанской Барселоне местным властям удалось защитить от сноса памятник Колумбу. Мэр города Ада Кола нашла компромиссное решение, предложив снабдить монумент табличкой с критикой в адрес мореплавателя.