Демонстранты в США подожгли памятник генералу армии конфедератов

Монумент генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, установленный в Вашингтоне, пострадал от рук протестующих.
Демонстранты сбросили памятник с постамента с помощью верёвок, облили жидкостью для розжига и подожгли.
Несмотря на то что монумент установлен неподалёку от штаб-квартиры департамента полиции Вашингтона, стражи порядка не сразу отреагировали на происходящее. Статуя горела в течение нескольких минут, прежде чем на место прибыла группа полицейских с огнетушителями. В столкновения с протестующими они не вступали и никого не задерживали, сообщает телеканал NBC Washington.
На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал полицию за бездействие.
Полиция округа Колумбия не выполняет свою работу, наблюдая, как статую сносят и сжигают. Эти люди должны быть немедленно арестованы. Позор для нашей страны! — написал глава государства в Twitter.
The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser
Памятник Пайку был установлен в Вашингтоне в 1901 году. Это единственный монумент военачальнику конфедератов в столице США.
Волну протестов, сопровождаемых массовыми беспорядками, спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. Демонстрации против расизма и полицейского произвола сопровождаются погромами магазинов и сносами памятников. В частности, в нескольких американских городах пострадали монументы первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Активисты считают его виновным в геноциде коренного населения. Протесты были подхвачены в Европе, и там также подверглись нападениям вандалов памятники национальным героям и лидерам.
Как писал NEWS.ru, в испанской Барселоне местным властям удалось защитить от сноса памятник Колумбу. Мэр города Ада Кола нашла компромиссное решение, предложив снабдить монумент табличкой с критикой в адрес мореплавателя.