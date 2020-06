Демонстранты в США подожгли памятник генералу армии конфедератов

Демонстранты сбросили памятник с постамента с помощью верёвок, облили жидкостью для розжига и подожгли.

Несмотря на то что монумент установлен неподалёку от штаб-квартиры департамента полиции Вашингтона, стражи порядка не сразу отреагировали на происходящее. Статуя горела в течение нескольких минут, прежде чем на место прибыла группа полицейских с огнетушителями. В столкновения с протестующими они не вступали и никого не задерживали, сообщает телеканал NBC Washington.

На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал полицию за бездействие.