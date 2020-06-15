Мэр Барселоны выступила в защиту памятника Колумбу

https://static.news.ru/photo/718b37ea-af18-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Ада Колау Фото: Alberto Cattaneo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава администрации Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу. Она предложила снабдить монумент табличкой с уточнениями.

Идею сноса памятника некоторое время назад высказала глава парламентской группы En Comu Podem в каталонском парламенте Джессика Альбиак. По её словам, мореплаватель «сделал возможной колонизацию территорий с помощью геноцида». Позднее парламентарий отказалась от своей инициативы, но предложила «контекстуализировать» монумент.

Колау заявила, что памятник Колумбу является иконой Барселоны, частью истории города. Мэр добавила, что власти провели консультации с экспертами в области демократической памяти и те предложили «оставить статую как критику и чтобы было объяснение».

По мнению Колау, монумент можно снабдить табличкой с соответствующей информацией или же устроить у памятника выставку, сообщает радиостанция RAC-1.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском городе Камден (штат Нью-Джерси) был снесён памятник Христофору Колумбу. Местные жители ранее неоднократно просили власти убрать монумент и наносили ему повреждения. Неприязнь к памятнику возросла на фоне акций против расизма, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.