https://static.news.ru/photo/e3dfde14-574c-11ea-ace5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские сенаторы-демократы требуют ввести новые санкции против России и Путина за «вмешательство в выборы» 2020. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

Подписи под письмом поставили три сенатора. Они призывают Помпео и Мнучина «определиться» и «нацелить санкции» на всех, кто решил продолжить «вмешательство в выборы», включая президента Путина, сообщает Axios.

«Делать что-либо меньшее было бы отказом от вашей ответственности защищать США от этой серьёзной угрозы национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса», — сказано в обращении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Белого дома Хоган Гидли назвал сообщения о якобы новом вмешательстве России в американские выборы попыткой демократов навредить президенту Дональду Трампу. Заместитель пресс-секретаря администрации Трампа назвал конгрессмена Адама Шифа, возглавляющего комитет Сената США по разведке, источником «ложных утечек» в СМИ.