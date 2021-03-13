Демократы и республиканцы раскритиковали Пентагон за решение по Капитолию

https://static.news.ru/photo/38417dbe-8500-11eb-a0f5-96000091f725_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Представители Республиканской и Демократической партий раскритиковали решение оборонного ведомства США оставить войска Нацгвардии в комплексе Капитолия ещё на два месяца.

Законодатели от обеих политических сил задались вопросом, зачем нужно усиленное военное присутствие, и требуют подробной информации от полиции Капитолия, которая ещё не высказывалась по ситуации, передаёт Business Insider.

Комитет палаты представителей конгресса по делам вооружённых сил в лице политиков от обеих партий призвал к сокращению численности бойцов Национальной гвардии в Капитолии. Законодатели заявили, что продление экстренных мер их глубоко беспокоит.

Мы не можем игнорировать финансовые затраты, связанные с этим длительным развёртыванием, и мы не можем закрывать глаза на то, какое влияние оно вскоре окажет на общую готовность Национальной гвардии, — говорится в совместном заявлении демократов и республиканцев.

Ранее Пентагон одобрил просьбу полиции Капитолия оставить около 2300 гвардейцев в Вашингтоне до 23 мая. По некоторым данным, дополнительные два месяца пребывания силовиков обойдутся примерно в $11 млн. Капитолий сейчас обнесён оградой с колючей проволокой.

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они задержали начало заседания, в ходе которого происходила процедура утверждения итогов выборов лидера страны. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли.

Президент России Владимир Путин 11 марта пожелал США внутриполитического спокойствия, передавал NEWS.ru.