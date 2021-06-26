Данные разведки США не смогут объяснить происхождение коронавируса

Исследование американской разведки о происхождении COVID-19 не сможет дать окончательных объяснений. Информацию, изложенную сотрудниками администрации президент США Джо Байдена, приводит газета The Wall Street Journal.

В распространённом Белым домом релизе не исключалась версия о распространении коронавируса в результате аварии в научной лаборатории. Президент Джо Байден, чьи слова приводятся в релизе, попросил разведку США удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить человечество к окончательному выводу. На сбор данных отводилось 90 дней.

WSJ приводит данные осведомлённого источника, который сообщил , что спецслужбы всё ещё должны найти доказательства, которые смогут положить конец спорам о происхождении коронавируса.

Результаты исследования, по имеющейся информации, Байден получит к середине июля. По мнению сотрудников администрации президента, эти данные могли бы частично снизить уровень разногласий между учёными, политиками и экспертами и дать зацепки для дальнейшего расследования.

При этом собеседники агентства говорят, что Байден осознаёт тот факт, что после 90 дней расследования не удастся получить определённый ответ, но американский лидер желает целенаправленных и интенсивных усилий, привязанных к конкретной дате.

Ранее сообщалось о том, что начались испытания вакцины-бустера против обнаруженного в ЮАР штамма COVID.