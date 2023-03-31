CNN: Путин помешал Западу «пойти до конца» на Украине CNN: решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии сдержало Запад на Украине

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кир Джайлз в статье для CNN. Он подчеркнул, что российский лидер возымел успех с помощью этого весомого аргумента помешать Соединенным Штатам и Евросоюзу «пойти до конца» в вопросе передачи Украине военной техники.

Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова, — пишет он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в республику при необходимости может быть введено стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее отметил, что заявление Путина не блеф. При этом он предположил, что такое решение Москвы не будет иметь большого значения в военном плане.