CNN: Москва запросила для обмена у Вашингтона Вадима Красикова CNN: Россия запросила для обмена у США россиянина Вадима Красикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники, заявил, что Москва якобы запросила у Вашингтона включить в список на обмен, кроме Виктора Бута, еще одного российского гражданина. Россия якобы хотела бы вернуть на родину человека по имени Вадим Красиков.

Телеканал утверждает, что соответствующий запрос США был передан в июле «через неофициальный канал, используемый ФСБ». При этом в Белом доме запрос посчитали «проблематичным» по нескольким причинам. Одной из них является то, что Красиков «остается под стражей в Германии».

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года представитель Берлинского суда заявил: выдача осуждённого в ФРГ на пожизненное заключение россиянина Вадима Соколова, он же Вадим Красиков, возможна. Убийцу грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили, который был соратником Шамиля Басаева, могут вернуть на родину.