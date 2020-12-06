США предрекли тяжелейшую зиму из-за стресса системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/be907e40-37aa-11eb-8a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённым Штатам Америки предстоит пережить, возможно, самую тяжёлую зиму в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Так считает глава американских центров по контролю и профилактике заболевания (CDC) Роберт Редфилд.

По последним данным, за всё время пандемии COVID-19 в США зафиксировано более 14,5 млн случаев заболевания. При этом суточный прирост заразившихся по стране уже несколько дней стабильно превышает 200 тысяч человек.

Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут очень сложными. Я действительно полагаю, что они окажутся самыми трудными за всю историю общественного здравоохранения страны — в основном из-за стресса, в котором оказалась система здравоохранения, — заявил Редфилд, чьи слова приводит CNN.

Телеканал отмечает, что пока не началась массовая вакцина граждан. И на данный момент страна очень далека от возвращения к нормальной жизни. Ситуация является критической ещё и потому, что медработники требуют более высокой оплаты, а также обеспечения защитным снаряжением. Они ожидают очередной всплеск заболеваемости и, соответственно, увеличения количества пациентов в больницах. Медсёстры больницы Монтефиоре Нью-Рошель в штате Нью-Йорк вышли на пикет с требованием улучшить условия их труда.

Сейчас у нас меньше персонала, чем было весной, когда началась пандемия. Так что мы даже не волнуемся — мы в ужасе, — признаётся медсестра Кэти Сантойемма.

В аналогичном положении оказываются медицинские учреждения по всей стране. Так, в минувший четверг министр здравоохранения и социальных служб штата Массачусетс Мэрилу Сандерс объявила о планах строительства нового полевого госпиталя и буквально умоляла всех граждан, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине, принять участие в деятельности больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, в США вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся на следующей неделе. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил во время выступления в Джорджии.