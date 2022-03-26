CNBC: Байден собрался ввести налог «для миллиардеров» в размере 20%

Президент США Джо Байден подготовил предложение о введении в стране минимального подоходного налога в размере 20% для домохозяйств, чья общая стоимость активов превышает $100 млн, сообщает CNBC. С такой инициативой американский лидер намерен выступить 28 марта.

По данным телеканала, который располагает соответствующим документом из Белого дома, новый сбор позволит за 10 лет пополнить американскую казну почти на $360 млрд. При этом доля тех, чьё состояние превышает $1 млрд, в названной сумме составит более половины.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден за время своего правления убил американскую мечту. Он и его администрация виновны в ситуации на Украине и в высокой инфляции в Соединённых Штатах Америки, отметил бывший глава Белого дома.