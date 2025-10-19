«Что-то заберет»: Трамп рассказал, чем закончится кризис на Украине Трамп предрек Украине потерю территорий после завершения кризиса

Украина утратит определенные территории после завершения кризиса, заявил президент США Дональд Трамп. Комментируя вопрос журналистов Fox News, он подчеркнул, что некоторые области могут стать частью России.

Он (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) определенно что-то заберет, они же сражались, — заявил Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф требовал от президента Украины Владимира Зеленского согласиться с неким предложением Путина и отказаться от Донбасса. По данным источников, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить столкновение по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.