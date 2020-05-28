Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/2f65fbfa-a065-11ea-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.

Такую статистику обнародовал 28 мая Университет Джона Хопкинса. Учреждение собирает данные на основе информации, предоставляемой федеральными и региональными властями страны. По состоянию на вечер среды по местному времени (00:00 мск), коронавирус лабораторно подтверждён у 1 695 766 жителей США, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в Великобритании за сутки резко возросло число смертей от коронавируса — на 412 человек. Об этом сообщил Минздрав Соединённого Королевства.