США

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

00:58, 28 мая 2020
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.

Такую статистику обнародовал 28 мая Университет Джона Хопкинса. Учреждение собирает данные на основе информации, предоставляемой федеральными и региональными властями страны. По состоянию на вечер среды по местному времени (00:00 мск), коронавирус лабораторно подтверждён у 1 695 766 жителей США, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в Великобритании за сутки резко возросло число смертей от коронавируса — на 412 человек. Об этом сообщил Минздрав Соединённого Королевства.

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