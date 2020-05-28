Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
Такую статистику обнародовал 28 мая Университет Джона Хопкинса. Учреждение собирает данные на основе информации, предоставляемой федеральными и региональными властями страны. По состоянию на вечер среды по местному времени (00:00 мск), коронавирус лабораторно подтверждён у 1 695 766 жителей США,
Как писал NEWS.ru ранее, в Великобритании за сутки резко возросло число смертей от коронавируса — на 412 человек. Об этом сообщил Минздрав Соединённого Королевства.
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