Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке приблизилось к трём тысячам

https://static.news.ru/photo/c3f02de8-7880-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти три тысячи человек погибли от коронавируса в Нью-Йорке, количество случаев заражения приближается к 70 тысячам. По последним данным, вирус подтверждён у 68 776 человек, госпитализированы 15 333 горожанина, умерли 2 738 американцев.

Первое место по числу заболевших занимает боро Куинс с 23 083 заболевшими, второе — Бруклин, где больных коронавирусом насчитывается 18 434, третье — боро Бронкс с 13 680, затем Манхэттен с показателем 9 691 человек и Статен-Айленд — 3 851, сообщается на сайте мэрии Нью-Йорка.

Самое большое число заболевших отмечается среди людей в возрасте от 45 лет и старше, умерших — от 75 лет. Мужчин среди заболевших больше, чем женщин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей Нью-Йорка, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции, будут временно хоронить в парках, так как в местных моргах закончились места. Об этом заявил член городского совета Марк Левин.