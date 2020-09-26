Чиновников администрации Трампа уличили в игнорировании масок

https://static.news.ru/photo/ba067fc6-00e3-11eb-b136-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/facebook.com

Многие из приглашённых президентом США Дональдом Трампом на церемонию назначения нового члена Верховного суда гостей проигнорировали санитарные правила.

Как передаёт CNN, участники мероприятия в Розовом саду Белого дома прибывали в масках, однако затем снимали их и свободно общались, не соблюдая дистанцию. Среди этих людей были чиновники из сферы здравоохранения. Места для рассадки не были разнесены на шесть футов, как того требуют санитарные правила.

Телеканал отмечает, что мероприятие явно контрастировало с церемонией прощания с судьёй ВС Рут Гинзбург, где все участники носили маски и соблюдали медицинские рекомендации.

Алекс Азар, министр здравоохранения и социальных служб, был в маске, когда Трамп объявил о номинации Эми Кони Баррет на пост судьи ВС. Однако чиновник затем сразу снял защитный аксессуар и ушёл с церемонии без него. Азар неоднократно призывал американцев носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, Трампа и его супругу Меланию освистали люди во время церемонии, проходящей в здании Верховного суда в Вашингтоне. Чета прибыла туда, чтобы выразить своё почтение покойной судье Рут Гинзбург. Недовольство гостей вызвало решение президента назначить нового судью до выборов, вопреки воле покойной. Члены Верховного суда исполняют свои обязанности пожизненно, поэтому поступок Трампа может дать преимущество республиканцам на долгие годы, даже если действующий глава государства не переизберётся.