Дональда Трампа и его жену Меланию освистали в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/1cd137e6-fe86-11ea-b310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sarah Silbiger/Global Look Press

Главу Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и его супругу, первую леди Меланию Трамп освистали люди во время церемонии, проходящей в здании Верховного суда страны (Вашингтон). Чета прибыла туда, чтобы выразить своё почтение покойной судье Рут Бейдер Гинзбург.

Уважайте её (Гинзбург. — NEWS.ru) желание, — цитирует граждан портал Daily Mail.

Фраза является отсылкой к предсмертной воле Рут Бейдер. Она хотела, чтобы её преемника назначил победитель ноябрьских президентских выборов в 2020 году. Трамп, в свою очередь, сомневается в правдивости такой идеи Гинзбург. Политик отметил, что за этим стоят демократы. А именно — лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси или председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Гинзбург была одним из символов американского феминизма и провела значительную часть карьеры в качестве правозащитницы, занимаясь защитой гендерного равенства и прав женщин. Она была назначена в Верховный суд в 1993 году бывшим президентом Биллом Клинтоном и была старейшим судьёй, проработав на должности более 27 лет.

В состав Верховного суда США входит девять судей, один из которых является председателем. Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции. Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно. Если Трамп назначит преемника Гинзбург, а сенат его утвердит, то в Верховном суде большинство назначенцев республиканских президентов (их станет шесть).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы. Он добавил, что если почтовое голосование не состоится, то передачи власти не потребуется, «будет продолжение».

Трамп прежде допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что его соперник по голосованию 3 ноября демократ Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома.