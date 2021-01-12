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Чак Норрис отреагировал на слухи о своём участии в беспорядках в Вашингтоне

08:52, 13 января 2021

Американский актёр Чак Норрис прокомментировал появившиеся в соцсетях утверждения о том, что он якобы принимал участие в беспорядках в Вашингтоне.

Недавно я узнал, что некто похожий на Чака Норриса был на протестах в Вашингтоне. Это был не я, меня там не было, — написал актёр на своей странице в Twitter.

80-летний Норрис также подчеркнул, что не поддерживает насилие в любом его проявлении, а также всегда выступал и выступает за закон и порядок.

В свою очередь личный менеджер актёра Эрик Критцер уточнил, что тот в момент штурма Капитолия находился на ранчо вместе со своей семьёй.

К тому же Чак гораздо красивее, — цитирует Критцера Associated Press.

Как писал NEWS.ru, ранее фотография с актёром Чаком Норрисом, якобы присутствующем на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, всколыхнула Сеть. Снимок с артистом изначально опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо. Затем кадр появился в Twitter. Пользователи социальной сети начали критиковать Норриса за то, что он выступает на стороне Трампа. При этом многие писали, что о политических взглядах звезды было давно известно. 

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