Бывший кандидат в президенты США умер от последствий COVID-19

Американский бизнесмен и политик Херман Кейн скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 75-м году жизни.
Об этом представитель Кейна Дэн Калабрезе
Бизнесмен выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2000 и 2012 годов, но рано выбывал из гонки. В последнем случае ему пришлось отказаться от президентских амбиций из-за обвинений в супружеской измене и сексуальных домогательств. Во время выборов 2016 года Кейн был сопредседателем движения Black Voices for Trump («Голоса чёрных за Трампа»).
Как писал NEWS.ru, медики нашли коронавирус у советника в предвыборном штабе Трампа Кимберли Гилфойл. О положительном результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в кампании американского лидера, стало известно 3 июля. Неделей ранее она приняла участие в митинге в Талсе.
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