Бывший кандидат в президенты США умер от последствий COVID-19

https://static.news.ru/photo/34280ad0-d287-11ea-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/THEHermanCain

Американский бизнесмен и политик Херман Кейн скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 75-м году жизни.

Об этом представитель Кейна Дэн Калабрезе сообщил на официальном сайте политика. Коронавирус у представителя Республиканской партии выявили в начале июля, менее чем через две недели после того, как он 20 июня посетил митинг президента США Дональда Трампа в Талсе (Оклахома). Кейн относился к группе риска, так как недавно вылечился от рака.

Бизнесмен выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2000 и 2012 годов, но рано выбывал из гонки. В последнем случае ему пришлось отказаться от президентских амбиций из-за обвинений в супружеской измене и сексуальных домогательств. Во время выборов 2016 года Кейн был сопредседателем движения Black Voices for Trump («Голоса чёрных за Трампа»).

Как писал NEWS.ru, медики нашли коронавирус у советника в предвыборном штабе Трампа Кимберли Гилфойл. О положительном результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в кампании американского лидера, стало известно 3 июля. Неделей ранее она приняла участие в митинге в Талсе.