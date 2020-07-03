У советника предвыборной кампании Трампа обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/84bec2ac-bdbc-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Кимберли Гилфойл Фото: instagram.com/kimberlyguilfoyle

Медики нашли коронавирус у советника в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленной его сына Дона Трампа — младшего Кимберли Гилфойл.

По словам источников, о положительном результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в предвыборной кампании американского лидера, стало известно 3 июля. Неделей ранее она приняла участие в митинге в Талсе, прошедшем на закрытом стадионе, передаёт The New York Times.

Как сообщает NBC, результат теста на коронавирус сына главы США показал отрицательный результат.

Митинг прошёл в городе Талс штата Оклахома 20 июня и стал первым массовым мероприятием, которое прошло с участием Трампа с начала пандемии COVID-19 в начале марта. Его посетили свыше шести тысяч человек. Президент США провёл мероприятие на закрытом стадионе, несмотря на предупреждения специалистов об опасности распространения коронавируса. Каждый, кто пришёл на митинг, подписал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения, при этом никто в зале не надел защитную маску, участники стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом.

Как писал NEWS.ru, 3 июля в Соединённых Штатах был зафиксирован наивысший суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причём антирекорд устанавливается в седьмой раз за последние девять дней. За минувшие сутки в США о положительных тестах на COVID-19 узнали 57 497 человек.