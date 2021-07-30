Бывшая разведчица заявила о превращении США в СССР

США превращаются в тоталитарную страну и всё больше напоминают СССР. Об этом заявила бывший офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер, слова которой приводит Fox News.

Женщина рассказала, что долгое время жила в СССР. В связи с этим она прекрасно знает, как правительство шпионит за обычными гражданами.

Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ (Агентство национальной безопасности. — NEWS.ru) вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет, — Союз Советских Социалистических Республик, — отметила Коффлер.

Бывшая разведчица подчеркнула, что за критику советских лидеров, государственного контроля или социалистической системы могли исключить из школы или уволить с работы. Для неё стало полной неожиданностью, что то же самое происходит и в Штатах.

Коффлер утверждает, что в США всё громче звучат призывы к социализму и обещания «халявы». Она призвала американцев остерегаться ситуации, при которой государство сулит бесплатную медицину, образование и другие материальные блага. Экс-разведчица связывает это с тем, что при социализме товары массового потребления были в дефиците, а партийная номенклатура получала все удобства.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что «затяжка» в проведении реформ и перестройки плановой экономики стала одной из причин развала СССР.