Бывшая разведчица заявила о превращении США в СССР
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
19:48, 30 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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США превращаются в тоталитарную страну и всё больше напоминают СССР. Об этом заявила бывший офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер, слова которой приводит Fox News.
Женщина рассказала, что долгое время жила в СССР. В связи с этим она прекрасно знает, как правительство шпионит за обычными гражданами.
Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ (Агентство национальной безопасности. — NEWS.ru) вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет, — Союз Советских Социалистических Республик, — отметила Коффлер.
Бывшая разведчица подчеркнула, что за критику советских лидеров, государственного контроля или социалистической системы могли исключить из школы или уволить с работы. Для неё стало полной неожиданностью, что то же самое происходит и в Штатах.
Коффлер утверждает, что в США всё громче звучат призывы к социализму и обещания «халявы». Она призвала американцев остерегаться ситуации, при которой государство сулит бесплатную медицину, образование и другие материальные блага. Экс-разведчица связывает это с тем, что при социализме товары массового потребления были в дефиците, а партийная номенклатура получала все удобства.
Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что «затяжка» в проведении реформ и перестройки плановой экономики стала одной из причин развала СССР.