Бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» разбился в аэропорту Брэдли американского штата Коннектикут. По предварительным данным, самолёт потерпел аварию при посадке и врезался в ангар, есть пострадавшие.
Этим утром произошёл инцидент с самолётом времён Второй мировой войны Фонда Коллингс в аэропорту Брэдли, — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
Упавший самолёт загорелся, на месте происшествия сейчас работают спасатели.
Как писал News.ru, легкомоторный самолёт, стилизованный под британский истребитель Spitfire времён Второй мировой войны, разбился в Шленском воеводстве на юге Польши. Пилот погиб на месте. Причины крушения выясняются. Очевидцы информируют о том, что самолёт долго кружил над лесом, снижаясь, а затем упал. Летательный аппарат принадлежал частному музею «Дивизион 303», посвящённому истории польской авиации.