Фото: Dmitry Avdeev/Transport Photo Images/Global Look Press

В пресс-центре Белого дома на репортёра американской телекомпании NBC News с потолка упала мышь. Журналисты назвали этот инцидент самым волнительным событием, произошедшим в официальной резиденции президента за последние месяцы.

Мышь буквально упала с потолка и приземлилась мне на колени, — написал корреспондент NBC News Peter Alexander в Twitter. А фотограф The Washington Post успел снять убегающего грызуна на видео....