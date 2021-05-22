Более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия

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Более 70 сотрудников полиции Капитолия написали заявление об увольнении после событий 6 января, когда толпа сторонников экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа разгромила Капитолий, сообщает Politico.

Председатель профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил , что работники, которые сталкиваются с перспективой более продолжительных рабочих дней и травматическими последствиями январских событий и апрельского инцидента, деморализованы. Поэтому они ищут выход из сложившегося положения.

По ночам мне не даёт спать не проблема найма и обучения новых полицейских. Удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть. Многие сомневаются, остаться ли в этом департаменте, — сказал Папатанасиу.

Ранее стало известно, что по делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Это произошло через четыре месяца после произошедших событий, сообщает Министерство юстиции страны. Задержанный — майор Кристофер Уорнагирис, ему 40 лет. Задержание произошло в Виргинии. Майору предъявлены федеральные обвинения в нападении на стражей порядка и воспрепятствовании правоохранительным органам. По данным Минюста, Уорнагирис проник в задние Капитолия, растолкав полицейских на своём пути и силой удерживая открытые двери здания.

Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден. В связи с этим Трампу был объявлен импичмент в палате представителей, однако в сенате президента оправдали.