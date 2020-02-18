https://static.news.ru/photo/39988f82-5238-11ea-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: theboyscoutsofamerica/facebook.com

Организация «Бойскауты Америки» (BSA) подала заявление о банкротстве из-за судебных разбирательств по искам от сотен бывших воспитанников, подвергшихся сексуальному насилию. В организации намерены создать фонд, который обеспечит «справедливую компенсацию» жертвам насилия.

BSA глубоко заботится о всех жертвах насилия и искренне извиняется перед каждым, кто пострадал во время их пребывания в Скаутинге. Мы возмущены, что некоторые люди использовали наши программы, чтобы причинить вред невинным детям, — цитирует NBC News заявление организации.

Процедура банкротства, вероятно, займёт от полутора до двух лет. Организации, скорее всего, придётся продать часть своей собственности, чтобы выплатить компенсации по искам, общая сумма которых может превысить $1 млрд. При этом представители BSA заявляют, что программы бойскаутов будут продолжать работать.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году ассоциация американских бойскаутов заявила о намерении убрать из своего названия слово boy, что значит «мальчик». Название изменится на более гендерно нейтральное — scouts. Переименование программы для 11-17-летних было сделано для желающих присоединиться к программе девочек-подростков, так как число бойскаутов-мальчиков значительно упало в последние годы.