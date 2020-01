https://static.news.ru/photo/06f1df1e-3cfa-11ea-af1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Американский авиастроительный концерн Boeing установил ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолётов 737 MAX на середину 2020 года. В корпорации не рассчитывают получить разрешение регуляторов на возобновление полётов ранее чем через полгода.

Мы информируем наших клиентов и поставщиков, что, по нашим оценкам, возобновление полётов самолётов 737 MAX начнётся в середине 2020 года, — говорится в сообщении Boeing.

Уточняется, что компания принимает во внимание как известные риски, так и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть во время новой сертификации самолёта. Существенные изменения уже внесены в управление и операционные процессы лайнера.

Полёты Boeing 737 MАX были приостановлены после двух авиакатастроф в марте 2019 года, а в январе 2020-го компания приостановила производство этих самолётов.

Как писал NEWS.ru, после сообщения о возвращении в эксплуатацию самолётов 737 MAX подешевели акции Boeing, её поставщиков и авиакомпаний, имеющих на балансе эти самолёты. Так, на на американской бирже Nasdaq акции Boeing потеряли в цене 4%, до $311,1 за акцию, акции основных поставщиков компании General Electric и Spirit AeroSystems упали на 1,1% и 3,2%. Ценные бумаги компаний, в парках которых простаивают 737 MAX, — American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. и Southwest Airlines Co. — снизились на 4%, 4,2% и 2,4% соответственно.