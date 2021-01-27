Блинкен заявил о враждебности в отношениях между США и Китаем

https://static.news.ru/photo/945dfa18-612f-11eb-b80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед журналистами в Госдепартаменте. Отвечая на вопросы, он коснулся отношений между Штатами и Китаем.

По словам Блинкена, это важнейший вопрос внешнеполитической повестки страны. Вместе с тем он констатировал, что двусторонние отношения носят в основном враждебный характер.

Ни для кого не секрет, что отношения между Соединёнными Штатами и Китаем, возможно, являются для нас самыми важными в мире. Но всё чаще они имеют некоторые враждебные аспекты. Сотрудничество идёт в тех областях, где в наших общих интересах совместная работа, в том числе по климату, — заявил госсекретарь.

Блинкен пояснил, что в интересы обеих стран входит борьба с глобальным потеплением. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с Пекином по этому вопросу. Американские СМИ констатировали, что выступление Блинкена резко контрастировало с позицией администрации предыдущего президента США Дональда Трампа и его сторонников, которая заключалась в принципе «Америка прежде всего» и отвергала многостороннее сотрудничество. Трамп не стеснялся открыто критиковать Китай по ряду поводов — в частности, он вменял КНР в вину появление и распространение коронавируса, а также кражу интеллектуальной собственности, слежку за технологиями, нарушение прав человека в Гонконге.

Тем не менее и сейчас чиновники и сотрудники служб национальной безопасности называют Китай самой большой угрозой для США и для всего мирового порядка. The Hill пишет , что они «умоляли» президента Джо Байдена занять жёсткую позицию в отношении Пекина.

Как писал NEWS.ru, международное сообщество нуждается в лидерстве Соединённых Штатов Америки, так как их направляющая роль позволит человечеству лучше справляться с глобальными вызовами, заявил Энтони Блинкен. Дипломат считает, что США по-прежнему обладают самым мощным потенциалом на планете для мобилизации других государств «ради общего блага».