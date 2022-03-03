Блинкен заявил о готовности к переговорам с РФ по безопасности

США открыты для переговоров с Россией в разных сферах, включая гарантии безопасности. Однако для пути дипломатии необходима деэскалация на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

В ходе общения с журналистами Блинкена спросили , каковы перспективы дипломатии с Россией в части переговоров по Украине, Ирану, контролю над вооружениями, климату и другим сферам.

Мы, конечно, по-прежнему открыты для поиска любого разумного дипломатического пути, но очень трудно увидеть какой-либо путь, когда падают бомбы, летают самолеты, едут танки, — отметил госсекретарь.

По его мнению, существует очевидный выход из сложившейся ситуации, который возродит дипломатическое взаимодействие между странами.

Деэскалация и отвод войск открыли бы путь к дипломатии, и мы, я думаю, очень четко продемонстрировали в месяцы, предшествовавшие агрессии России, что мы готовы на дипломатическом уровне взаимодействовать с Россией по любым законным интересам безопасности на взаимной основе, что сохраняется, — подчеркнул Блинкен.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предложила Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предложила закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошёл.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.