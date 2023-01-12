Блинкен заявил, что наибольшей угрозой в США и Японии считают Китай Блинкен: США и Япония считают Китай наибольшей стратегической угрозой

Фото: Carlos Tischler/Eyepix Group/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне и Токио рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. Так он высказался на пресс-конференции с коллегой из министерства иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси, сообщает РИА Новости.

Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры, — подчеркнул Блинкен.

Хаяси назвал Китай страной, представляющей «беспрецедентный» вызов, но при этом отметил,что Токио и Пекину нужны конструктивные и стабильные отношения, что будет способствовать миру в международном сообществе.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР. При голосовании документ поддержали 365 конгрессменов, 65 высказались против.

Предположительно, главой спецкомитета станет Майк Галлахер, ранее выдвинутый новым спикером палаты представителей Кевином Маккарти.