В США одобрили создание комитета конгресса по конкуренции с Китаем Конгресс США одобрил создание комитета по стратегической конкуренции с Китаем

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США 10 января одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР. При голосовании документ поддержали 365 конгрессменов, 65 высказались против, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что перед голосованием выступил один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ. Он подчеркнул, что в последние годы ни демократы в палате представителей, ни президент США Джо Байден «не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая».

Республиканцы серьезно относятся к угрозе национальной безопасности со стороны Китая и готовы принять меры, которые помешают злонамеренным планам КПК и наращиванию КНР военной мощи, — сказал он.

Предположительно, главой спецкомитета станет Майк Галлахер, ранее выдвинутый новым спикером палаты представителей Кевином Маккарти. В комитет войдут 16 членов, из которых девять будут представлять Республиканскую партию и семь — Демократическую.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиливающийся союз России и Китая угрожает миропорядку, который установлен западными государствами. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не разделяют ценности Североатлантического альянса, а также стараются отстаивать интересы, нарушающие «веру в свободу и демократию».