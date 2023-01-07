Столтенберг заявил, что союз России и Китая угрожает западному миропорядку

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Усиливающийся союз России и Китая угрожает миропорядку, который установлен западными государствами, заявил на конференции в Норвегии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не разделяют ценности Североатлантического альянса, а также стараются отстаивать интересы, нарушающие «веру в свободу и демократию». По словам Столтенберга, власти КНР не только не осудили специальную военную операцию на Украине, но и занимаются продвижением «российского нарратива».

Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны Альянса должны держаться вместе, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг считает, что отказ Пекина осуждать СВО является основным свидетельством объединения КНР и РФ. В Китае, утверждает он, возлагают вину за сложившуюся ситуацию на НАТО.

Пекин впервые поддержал требование России о том, чтобы Альянс закрыл двери для новых членов, — отметил генсек.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры перед празднованием Нового года. В частности, стороны затронули вопрос укрепления двустороннего сотрудничества. Путин подчеркнул, что значимость партнерства государств как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности.

После «Коммерсант» писал, что СВО на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике. Сложившаяся геополитическая ситуация создает новую многополярность, в которой США и коллективный Запад противопоставили себя Москве и Пекину, отмечало издание.