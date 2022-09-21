Блинкен: США никогда не признают результаты референдумов на Украине

Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

США никогда не пойдут на признание результатов референдумов на подконтрольных России территориях Украины, заявил на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли госсекретарь Энтони Блинкен. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба Госдепартамента. Госсекретарь подчеркнул, что другие страны, поддерживающие и защищающие Устав ООН, должны высказать аналогичное мнение в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Если референдумы состоятся и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединенные Штаты никогда это не признают, — сказал Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России. Он добавил, что позиции Киева «хорошо известны» и заключаются в поддержке ВСУ, СБУ, нацгвардии, полиции, пограничников.

Референдумы о вхождении регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Соответствующие заявления сделали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Военный писатель Алексей Суконкин предположил, что волеизъявление граждан в пользу РФ послужит правовой основой для изменения статуса специальной военной операции на Украине.