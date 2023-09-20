Блинкен призвал Алиева прекратить боевые действия в Карабахе Блинкен заявил о необходимости прекращения Баку боевых действий в Карабахе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал того немедленно завершить боевые действия в Карабахе, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Также Блинкен провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Блинкен провел <....>телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и заняться деэскалацией ситуации. Госсекретарь подчеркнул, что военного решения ситуации не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении Миллера.

В разговоре с Пашиняном, по словам главы пресс-службы Госдепа, Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе. Он уточнил, что Вашингтон призывает Баку немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу.

Ранее Блинкен заявлял, что Вашингтон глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана в Карабахе и призывает Баку к прекращению огня и началу диалога. По его словам, разворачивающийся конфликт ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе и подрывает перспективы достижения мира. Согласно утверждению дипломата, США «ясно дали понять» Азербайджану, что применение силы для решения споров неприемлемо.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.