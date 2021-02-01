Блинкен пообещал Украине денег и военную помощь

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Американские учёные выясняют, может ли диабет стать одним из осложнений после перенесённого человеком коронавируса. Ранее китайские исследователи наблюдали у пациентов с COVID-19 повышенный уровень сахара в крови. Также взаимосвязью между вирусной инфекцией и высоким уровнем глюкозы интересовались итальянские медики. Об этом сообщает издание Washington Post.

Как пишет издание, хотя коронавирус в первую очередь поражает лёгкие, он всё чаще сопровождается тромбообразованием, поражением почек, неврологическими расстройствами. По мнению исследователей, в скором времени сюда же добавится диабет, причём...