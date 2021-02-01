Блинкен пообещал Украине денег и военную помощь

https://static.news.ru/photo/6cb73ac4-64f4-11eb-a380-96000091f725_660.jpgФото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине,— сказал Прайс.
Особое внимание в разговоре Блинкен уделил приверженности США поддержке «суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических устремлений Украины».
Кулеба в своём Twitter также отчитался о беседе с заокеанским партнёром. Он заверил, что стороны договорились о «более амбициозном» партнёрстве.
В наших отношениях начинается новый день, — написал украинский министр.