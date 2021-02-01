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США

Блинкен пообещал Украине денег и военную помощь

04:18, 02 февраля 2021 12
Фото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине, — сказал Прайс.

Особое внимание в разговоре Блинкен уделил приверженности США поддержке «суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических устремлений Украины».

Кулеба в своём Twitter также отчитался о беседе с заокеанским партнёром. Он заверил, что стороны договорились о «более амбициозном» партнёрстве.

В наших отношениях начинается новый день, — написал украинский министр.

Он поблагодарил Вашингтон за поддержку целостности Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Госдепа заявил о непричастности США к протестным акциям в России. Он отметил, что митинги спровоцированы внутренними проблемами государства.

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