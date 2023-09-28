Блинкен описал возможность встречи Путина и Байдена емкой фразой Блинкен допустил возможность встречи Путина и Байдена

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможности встречи президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что нельзя исключать такого развития событий. Кроме того, в интервью журналу The Atlantic он допустил восстановление отношений двух стран.

Никогда не говори никогда, — заявил Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь добавил, что «все хотят прочного и справедливого мира». Он допустил, что страны когда-нибудь дойдут до этой точки.

Ранее финский дипломат Яакко Илониеми заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки будут восстановлены лишь в одном случае. По его словам, Россия должна начать политические перемены в стране. Он также назвал отношения между государствами худшими за последние десятилетия. Вина за это лежит именно на России, добавил дипломат. Он отметил, что финская сторона всегда вела себя сдержанно и не стремилась к конфликту.

Также стало известно о планах финских активистов добиться закрытия консульства России на Аландских островах. Они разместили соответствующую петицию, которая уже набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов. Российское консульство ставит под угрозу безопасность Финляндии, поскольку страна входит в НАТО, говорится в документе.