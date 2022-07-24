Блинкен обвинил Россию в нарушених обязательств по экспорту зерна Блинкен обвинил Россию в нарушении обязательств после сообщений об обстреле порта Одессы

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США осуждают удар по порту Одессы, ответственность за который они возлагают на РФ. Он также обвинил Россию в том, что она нарушила свои обязательства в рамках договорённостей по экспорту украинского зерна. Слова Блинкена приводит ТАСС.

Спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства, атаковав <...> порт, из которого, согласно данным договоренностям, вновь будут транспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию, — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря США, таким образом российская сторона якобы «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир — поставок продовольствия». Блинкен подчеркнул, что в этой связи возникают «серьёзные сомнения в надёжности обязательств России выполнять заключённую сделку»

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Россия не приастна к обстрелу порта в Одессе. По его словам, об этом было заявлено в ходе контактов между Анкарой и Москвой.

В субботу, 23 июля, военкор Юрий Котенок сообщил, что по военным объектам ВСУ в Одессе были нанесены удары. По его данным, снаряды попали в том числе по порту города. Позже в Telegram-канале «Военный обозреватель» отметили, что ракеты попали в гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин» ВМС Украины.

Россия и Украина 22 июля подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.

Соглашение будет действительно в течение 120 дней, по истечении этого срока стороны могут продлить его.