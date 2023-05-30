Блинкен анонсировал новые санкции в отношении России Блинкен: страны Запада в среду, 31 мая, объявят об очередных ограничениях в отношении РФ

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Страны Запада в среду, 31 мая, примут новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России. Они коснутся, в частности, технологий производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном во вторник, 30 мая, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что работа, проделанная союзниками за последние два года, имеет решающее значение для того, чтобы «вторжение России на Украину оставалось стратегическим провалом». Слова главы Госдепа приводит ТАСС.

Завтра мы объявим о новых мерах, направленных на ужесточение контроля за экспортом технологий, которые используются в иранских беспилотниках, применяемых для нанесения ударов по украинскому гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, а также на противодействие российской дезинформации с целью защитить правозащитников в интернете, — заявил Блинкен.

Он также рассказал, что вопросы экспортных ограничений будут подниматься в ходе заседания Совета по торговле и технологиям США и Евросоюза, которое пройдет в среду в шведском Лулео. Кроме того, по словам Блинкена, участники мероприятия планируют обсудить «совместные усилия по борьбе с экономическим принуждением и нерыночной экономической политикой и практикой».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. Рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех государств, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.