Бэнкси нарисовал работу о протестах в США

Художник Бэнкси опубликовал новую работу. Картина посвящена протестам, которые проходят в Соединённых Штатах.
На изображении виден портрет в рамке, вокруг которого разложены цветы. Рядом стоит траурная свеча, пламя которой поджигает флаг США. Изображение
Автор написал, что сначала не планировал высказываться на эту тему. Он собирался слушать мнение афроамериканцев, однако позже понял, что это и его проблема тоже.
Бэнкси сравнил происходящее с прорывом трубы, из-за которого затапливает нижние этажи дома.
Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы <...>. Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить (трубы. — NEWS.ru) — это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху, — отметил он.
В результате всё может привести к тому, что кто-то поднимется наверх и выбьет дверь, уверен художник.
Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.
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