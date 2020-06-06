Бэнкси нарисовал работу о протестах в США

https://static.news.ru/photo/65c2661c-a80c-11ea-8e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Художник Бэнкси опубликовал новую работу. Картина посвящена протестам, которые проходят в Соединённых Штатах.

На изображении виден портрет в рамке, вокруг которого разложены цветы. Рядом стоит траурная свеча, пламя которой поджигает флаг США. Изображение размещено в Instagram художника.

Автор написал, что сначала не планировал высказываться на эту тему. Он собирался слушать мнение афроамериканцев, однако позже понял, что это и его проблема тоже.

Бэнкси сравнил происходящее с прорывом трубы, из-за которого затапливает нижние этажи дома.

Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы <...>. Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить (трубы. — NEWS.ru) — это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху, — отметил он.

В результате всё может привести к тому, что кто-то поднимется наверх и выбьет дверь, уверен художник.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.