Белый дом: Россия может атаковать Украину «в любой момент»

Россия может напасть на Украину в любой момент, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины». В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».

Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине, — сказала Псаки.

В Пентагоне тем временем заявили, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине, но там остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов.

Tune in for a briefing with @PressSec Jen Psaki and @MitchLandrieu46 . https://t.co/ZrBfbGIJ2M — The White House (@WhiteHouse) January 18, 2022

В пятницу, 21 января, запланированы переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, напомнила Псаки. Она отметила, что американский дипломат намерен призвать Россию к деэскалации ситуации на Украине. Блинкен укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации, добавила пресс-секретарь и призвала Москву заранее задуматься, готова ли она столкнуться с экономическими последствиями своих действий.

Ранее в США выразили беспокойство из-за военных учений России на территории Белоруссии. Это является сигналом для Вашингтона, что российская сторона враждебно настроена по отношению к Украине, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.