Белый дом прокомментировал слухи о «сговоре» России и «Талибана»

https://static.news.ru/photo/1da2593a-b8cb-11ea-84fb-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинани Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не в курсе якобы связи России с «Талибаном» (запрещённая в РФ организация), а также информации о том, что российская сторона вербовала талибов для «охоты» на американских военных в Афганистане.

Соединённые Штаты получают тысячи сообщений разведки в день, и они подвергаются строгому контролю. Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами, — привели слова Кейли Макинани в РИА Новости.

Она пояснила, что статья в The New York Times, которая сообщала данные слухи, возможно, дезинформировала своих читателей.

Это говорит не о достоинствах вероятных данных разведки, а о неаккуратности истории The New York Times, — процитировали пресс-секретаря Белого дома в агентстве.

Американское издание The New York Times опубликовало статью о связи военной разведки с талибами. В материале сообщалось, что Россия платила талибским боевикам за нападения на американских военных в Афганистане.

При этом никаких доказательств журналисты не предоставили, в статье ссылались на анонимный источник.

После публикации МИД РФ назвал сообщения в СМИ на эту тему ложной информацией.

Отмечается, что и организация «Талибан» (запрещена на территории РФ) также опровергла получение каких-либо вознаграждений от России, в том числе за совершение нападений на военных США в Афганистане. Официальный представитель организации Забиулла Муджахида считает, что подобные слухи распространяются для препятствия уходу американских войск из страны, писал NEWS.ru ранее.

Кроме того, посольство РФ в США заявило об угрозах дипломатам в связи с публикацией в The New York Times. Дипломаты призвали американское правительство разобраться с ситуацией и принять «эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».