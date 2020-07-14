Белый дом отменил решение по аннулированию виз для иностранных студентов

https://static.news.ru/photo/16a7caa0-c615-11ea-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Администрация президента США отменила решение об аннулировании виз для иностранных студентов. Согласно этим правилам, студенты из-за рубежа должны были учиться в колледжах и университетах только очно или покинуть страну.

Занятия иностранных студентов были переведены в онлайн-формат исключительно из-за коронавируса. После выхода распоряжения об аннулировании виз учебные заведения 17 штатов обратились с исками в суд. Первое заседание должно было пройти в Бостоне, но в начале его федеральный судья Эллисон Берроу объявила, что власти передумали, сообщает The Hill.

К этому заседанию уже подготовили свои аргументы Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента Трампа из-за ограничительных мер по студенческим визам. Действия правительства в иске названы «жестокими, внезапными и незаконными».