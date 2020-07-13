Штаты подали в суд на Трампа из-за ограничений студенческих виз

https://static.news.ru/photo/a48d6494-c555-11ea-9889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента Трампа из-за ограничительных мер по студенческим визам. Белый дом потребовал, чтобы иностранцы учились по студенческой визе либо очно, либо покинули страну.

Эти ограничения и требуют отозвать штаты, так как большинство вузов намереваются ограничить на будущее очные занятия из-за пандемии коронавируса. Действия правительства в иске названы «жестокими, внезапными и незаконными», сообщает NYT. И принятые правительством меры приведут либо к повальному отчислению студентов, либо к опасному их скоплению в вузах в самый разгар эпидемии.

Иск занимает 34 страницы, речь в нём идёт о том, что колледжи и университеты столкнулись с «мучительной дилеммой».

Если они хотят обеспечить, чтобы все их студенты могли остаться в США и продолжить учёбу, они должны попытаться обеспечить достаточное количество очных занятий по множеству тем для сотен тысяч международных студентов, и это всего за несколько недель до начала семестра, без какого-либо внимания к общественному здравоохранению, — говорится в тексте заявления.

Другой вариант — потеря значительного числа студентов из других стран, которым придётся либо уехать из США и учиться онлайн, либо вообще уйти из университета, либо перевестись на очное отделение.

Штаты требуют отложить вступление в силу данного распоряжения, а после и вовсе отменить его. В заявлении отмечается, что администрация Трампа «даже не пыталась» объяснить основания такого решения. Первые слушания по иску пройдут на этой неделе в Бостоне.

Пока неясно, чем может закончиться рассмотрение заявления: исполнительная власть сама решает, каких иностранцев пускать на территорию США и на каких основаниях. Но рассмотрение иска может занять очень много времени, и иностранцы попросту успеют доучиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммиграционно-таможенная служба США создала университет-«ловушку» для выявления нарушителей визового режима. Фармингтонский университет, не имевший программы обучения, нелегалы использовали для продления срока пребывания в США по программе студенческих виз.