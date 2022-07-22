Белый дом отказался направить Киеву запрошенные БПЛА WSJ: Вашингтон не одобрил запрос Киева на поставку БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Фото: Zhang Jun/Xinhua/Global Look Press

В офисе президента США Джо Байдена решили отказаться от поставок Киеву БПЛА MQ-1C Gray Eagle, которые ранее запросили власти Украины, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что Белый дом опасается халатности украинских военных, из-за которой американские беспилотники могут попасть в руки к российским военным. Издание уточняет, что Украина отправила запрос на поставку летательных аппаратов более двух месяцев назад.

Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками, — отметили авторы статьи.

MQ-1C Gray Eagle — это разведывательно-ударные БПЛА, которые производит американская фирма General Atomics. Беспилотники активно применялись на территории Ирака и Афганистана.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился направить Украине новый пакет военной помощи, общая сумма составила около $175 млн. Глава Соединенных Штатов поручил оказать поддержку Киеву в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.