Белый дом оценил вероятность российского воздействия на помощницу Байдена В Белом доме не увидели признаков влияния России в планируемой эмиграции помощницы Байдена

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белом доме не видят оснований считать планируемую миграцию в Россию бывшей помощницы президента Байдена «операцией влияния» со стороны РФ. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. Кирби также отметил, что не удивился бы попыткам осложнить переизбрание главе американского государства.

Ранее в ходе пресс-конференции в Москве писатель и публицист Тара Рид сообщила о намерении подать заявление на российское гражданство. Женщина известна тем, что обвинила Байдена, с которым работала в бытность его сенатором, в сексуальных домогательствах. Сам политик назвал данные утверждения ложными.

Журналисты поинтересовались у Кирби, не считает ли Белый дом действия Рид частью российской «операции влияния».

Я не видел никаких свидетельств или доказательств этого. <...> Я бы оставил этой потенциальной российской гражданке самой высказаться о своих намерениях и мотивах, — ответил представитель американской администрации.

При этом он указал, что «ни для кого не стало бы неожиданностью», если бы президент России Владимир Путин решил помешать Джо Байдену одержать победу на выборах «или вмешаться в его работу».

Некоторое время назад действующий глава американского государства сообщил о намерении баллотироваться на второй срок. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Тара Рид написала на бывшего вице-президента США заявление в полицию. Женщина сообщила, что политик домогался её в 1993 году. Он якобы положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.

Ранее Рид похвалила российского лидера Владимира Путина за его спокойную реакцию на резкие выпады американского коллеги. Она назвала реакцию главы РФ спокойной и взвешенной, отметив, что «льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно».