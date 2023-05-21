Белый дом обвинил республиканцев в срыве переговоров по госдолгу США Белый дом: переговоры по госдолгу отброшены назад из-за неприемлемых требований Маккарти

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.

Вчера вечером в округе Колумбия команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса, — говорится в заявлении.

По словам пресс-секретаря, республиканское руководство впервые в истории может привести страну к дефолту, если не будут выполнены «радикальные однопартийные требования».

Ранее конгрессмен Гаррет Грейвс сообщил, что переговоры администрации президента США Джо Байдена и палаты представителей о повышении потолка госдолга приостановлены. По его словам, стороны решили сделать паузу, «потому что это просто непродуктивно».

До этого президент Джо Байден заявлял, что существует возможность договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Глава государства пояснил, что является прирожденным оптимистом, поэтому верит в то, что дефолта можно избежать. По его словам, желание достичь соглашения по этому вопросу «присутствует с обеих сторон».

Согласно заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, если договоренности по госдолгу не будут достигнуты, дефолт в стране случится уже 1 июня.