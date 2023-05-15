«Я прирожденный оптимист»: Байден о ситуации с госдолгом США Байден: существует возможность договориться с Конгрессом США о повышении потолка госдолга

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что существует возможность договориться с американским конгрессом о повышении потолка госдолга, передает Associated Press. Глава государства в разговоре с журналистами признался, что является прирожденным оптимистом, поэтому верит, что дефолт получится избежать. По его словам, желание достичь соглашения по этому вопросу «присутствует с обеих сторон».

Оценивать переговоры в разгар переговоров всегда неправильно. Я сохраняю оптимизм, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно считаю, что с их стороны, равно как и с нашей, присутствует желание достичь соглашения. Я думаю, что это нам по плечу, — сказал Байден.

По его словам, «точка невозврата еще не пройдена».

Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Лаэль Брейнард рассказала, что представители американского бизнеса весьма взволнованы возможным дефолтом в стране и последующими катастрофическими последствиями. Она при этом добавила, что американские предприниматели отмечают положительную динамику в экономике. Советник Белого дома также высказалась против краткосрочного увеличения потолка госдолга в США.